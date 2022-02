A

partir de la sicodelia y sus consecuencias artísticas, el rock coqueteó pasablemente con la mejor poesía inglesa. Beatles, Stones, Jefferson o Velvet la rozaron con frecuencia, pero poetas, lo que se dice poetas, fueron pocos: el Dylan de entonces, el malogrado Phil Ochs, Robin Williamson y algunos más. Bandas había que presumían inspirados letristas propios: King Crimson, Cream, Grateful Dead, pero ninguna logró la fusión con la poesía de un verdadero poeta como Procol Harum en la palabra de Keith Reid y la vitalidad melódica de Gary Brooker.

Un caso raro. Tan importante y fecunda banda es recordada por una sola canción. Para colmo, la primerita que grabaron, en 1967. El lanzamiento del sencillo A Whiter Shade of Pale tuvo un impacto indeleble difícil de explicar. Una letra hermosa, misteriosa, sugerente, una melodía bachiana, una voz dramática y una interpretación impecable. Comenzaban a ensayarse etiquetas para el rock, siendo barroco una de las primeras gracias a Yesterday y Ruby Tuesday, pero la pálida sombra era el colmo. Adoptada como himno del Verano del Amor, ha sido por generaciones la rola para bailar pegaditos y darse el primer beso en la penumbra. José Agustín la puso completa como epígrafe de Abolición de la propiedad (1969) y admiró abiertamente al grupo.

El piano de Brooker, el órgano de Matthew Fisher y los versos de Reid no quedaron allí y produjeron un álbum, sin el hit que los hizo famosos. No vendió bien. Tal sería su destino. Entre 1967 y 1977 Procol Harum grabó nueve acetatos extraordinarios, ricos en canciones tocadas por la gracia, pero nunca más le pegó al gordo y quedó como la típica one hit wonder.

Su disco homónimo, ya rico en historias y hallazgos musicales, anunciaba la primera obra maestra: Shine On Brightly (1968). Sin pretenderse rockópera, ni sinfonía a la Rick Wakeman, sin pastiches tipo Keith Emerson, incluye una fantástica pantomima mística: In Held Twas In I.

El virtuoso Fisher todavía grabó un álbum más, el bellísimo A Salty Dog (1969), antes de abandonar la banda y volver a sus fuentes clásicas y de jazz, harto de competir con Brooker, quien se hizo líder y dueño de Procol Harum. La alineación definitiva se fija con el bajista (y pronto organista) Chris Copping, el sagaz percusionista BJ Wilson y un guitarrista genial, Robin Trower, ágil y blusero como su mentor Jimmi Hendrix. Así se avientan otros dos discos formidables, con altas dosis de rocanrol, que no han envejecido en absoluto: Home (1970) y Broken Barricades (1971).