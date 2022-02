Cuidado con el lobo

Este Fotollavero mexicano “asoma su alegre portada en un mundo lleno de turbulencias y tristezas… La idea surgió cuando todavía estaba imbuido con la idea del fotolibro-simbiosis, preparando la exposición Campo de imágenes para la Fundación Mapfre, que también incluye mis fotolibros. El primer paso fue invitar a Juan Villoro, viejo amigo, escritor y colaborador desde hace mucho tiempo, para ilustrar con sus palabras el recorrido mexicano de las imágenes. Me envió de vuelta su incisivo y lindo texto – Las llaves de los sueños –, que me gustó mucho. Me conmovió leer que: las fotos eran revelaciones: describían el mundo, pero también los ojos que lo habían visto… A veces los caminos de la vida no son fáciles, muchos proyectos caen, otros se transforman y las simbiosis también se consumen mutuamente en el proceso”. También se incluye un ensayo de Sagrario Berti.

En 1972, en la presentación de Para verte mejor, América Latina, “decíamos: ‘cuidado con el lobo imperialista, porque puede comernos como a la pobre niña Caperucita Rojo’. Ahora, medio siglo después y guardando las distancias, quiero decir a los jóvenes fotógrafos: armen ustedes las formas del ensamblaje y el contenido de sus fotolibros, con sus criterios y su sentir… antes de que aparezca en el camino algún lobo solitario. Son los más buscados, rebuscados... y peligrosos”.