Sin embargo, Aguirre se siente tranquilo y no se preocupa por el recibimiento que pudieran tener hoy en el estadio de Monterrey cuan-do enfrenten al sotanero San Luis.

“No he hablado con la directiva al respecto. Ellos vinieron, nos dieron un obsequio por el título de la Concachampions y nos mandó un mensaje de apoyo total, al cuerpo técnico y jugadores, eso hicieron atinadamente esta misma semana”, reveló en videoconferencia.

A mí sólo me compete que el equipo camine, funcione y gane títulos. Domino esto, de las instalaciones del Barrial para adentro, eso me ocupa. Nosotros estamos de faena trabajando, pensando en el partido contra San Luis. Lo demás no lo puedo controlar , reiteró.

El Vasco apuntó que después de la prematura eliminación en el Mundialito y la derrota frente al Puebla la semana pasada, ahora buscamos enderezar el camino y debemos ganar en casa .