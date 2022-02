Afp y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 26 de febrero de 2022, p. 9

Dubái/Acapulco. Los tenistas rusos Andrey Rublev, Karen Khachanov y Daniil Medvedev lanzaron llamados por la paz en Ucrania en sus respectivos partidos y redes sociales, tras la situación provocada por el conflicto bélico de su país.

Rublev escribió: No a la guerra, por favor en la cobertura del lente de la cámara de televisión, como es costumbre al finalizar los partidos, justo después de avanzar a la final del Abierto de Dubái, tras derrotar 3-6, 7-5 y 7-6 (5) al polaco Hubert Hurkacz.

Rublev, séptimo del ranking mundial, se medirá en la final con el checo Jiri Vesley, número 123 del orbe que, un día después de su victoria sorpresa en cuartos sobre el serbio Novak Djokovic, clasificó a la final tras doblegar al canadiense Denis Shapovalov (14º), luego de tres horas de batalla, por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2) y 7-6 (7/3).

En estos momentos te das cuenta de que mi partido no es importante , dijo Rublev en su cuenta oficial de Instagram. No se trata de mi encuentro, de cómo me afecta. Lo que está pasando es mucho más terrible. Te das cuenta de lo importante que es tener paz en el mundo y respetarnos pase lo que pase, estar unidos .

No es raro que los jugadores escriban mensajes en las lentes de las cámaras, de amor, dedicatorias, pero una súplica por la paz fue un gesto emotivo de Rublev, quien llegó después de que Medvedev, que sucederá a Djokovic como número uno del mundo la próxima semana, también dibujara un corazón, algo descompuesto y con el pulso tembloroso, tras su partido de semifinales en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, la noche del jueves.