De acuerdo con las indagatorias, el aprehendido en una de las 39 acciones que realizó la SSC se dedica a la compra y venta de droga; además, era el encargado de proporcionar vehículos para actividades ilícitas a Jesús Eduardo H, alias El Macero.

Algunos son consumidores

García Harfuch anticipó que de los 112 detenidos, 19 podrían quedar en libertad por ser consumidores, mientras 87 fueron asegurados en flagrancia al realizar actividades delictivas vinculadas al narcomenudeo.

Otros 10 detenidos posiblemente tengan vínculos con los delitos de robo a negocio con violencia y robo a transeúnte en las colonias Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa María Aztahuacán y en la colonia Renovación.

Aseveró que siempre será mucho más delicado para una ciudad o para un estado enfrentarse a una estructura delictiva grande que tenga el poder para corromper autoridades , como ocurrió con diversos grupos en la capital, por lo que dijo estar convencido de que mientras más atomización exista de las células delictivas, será más fácil su detención.