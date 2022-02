Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Jueves 24 de febrero de 2022

Muy desagradable resultó el encuentro que sostuvo Beatriz Gutiérrez Müller con el presidente de Austria, Alexander van der Bellen, a quien solicitó la devolución del penacho de Moctezuma, recordó el presidente Andrés Manuel Ló-pez Obrador.

Es una actitud muy arrogante, prepotente y no hay justificación de que no pudiera trasladarse. Es un asunto que hemos tratado desde el año pasado. Mi esposa fue con una carta que le envié al presidente a solicitarle, en efecto, que nos permitieran exponer el penacho de Moctezuma y la respuesta fue que no, argumentando que no iba a resistir el viaje.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario habló de la campaña de su administración para que sean devueltas las piezas del patrimonio cultural expoliadas por extranjeros, entre ellas el famo-so tocado.

Lo cierto es que se han apropiado de algo que es de los mexicanos, como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura. No sólo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultu-ral, artístico.

Al responder a la pregunta en torno a las posturas que se expresan por el retorno de esa pieza, refirió con cierto pesar: “Fue muy desagradable este encuentro que sostuvo Beatriz con el presidente (Van der Bellen), porque me platica que él no tenía mucho conocimiento. Estaba rodeado de hombres y sobre todo una señora que se sienten los dueños del penacho, se sienten ellas las dueñas del penacho, y apenas se estaba tratando el tema y ya estaban diciendo que no.