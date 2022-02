Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Martes 22 de febrero de 2022, p. 5

En caso de que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una carpeta de investigación por un supuesto conflicto de intereses de su hijo, no hay ningún problema, todos debemos comparecer ante la autoridad. Y el que nada debe, nada teme , afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expresó que si se presentan denuncias en contra de José Ramón, su hijo mayor, o de su esposa, que se les dé curso, al igual que si él hace lo propio, pero subrayó: Yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no, que respondan si hay denuncias. Imagínense, si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, pues no tendría tiempo para gobernar, nada .

Reiteró que en este tema ha quedado de manifiesto una campaña de desprestigio por parte del hampa del periodismo , quienes arman todo esto para debilitar la autoridad del gobierno y en especial mi autoridad, porque sí seguimos contando con respaldo ciudadano . Aunque están duro y duro y duro , llamó a imaginar la frustración de destinar dinero a una guerra sucia y que él tenga 70 por ciento de aceptación.

Por ello, recordó a sus opositores que en la revocación de mandato tienen una oportunidad para indicar si está mal el gobierno, si no les gusta cómo gobierno .