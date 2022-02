En la cercanía del cumpleaños (21 de febrero) de la cantante, alta sacerdotisa del soul y activista de los derechos civiles, la Fundación de Monumentos del Mundo (WMF, por sus siglas en inglés) difundió este sitio de relevancia. Al compartir las historias asociadas con las estructuras históricas y revelar las verdades que contienen, la preservación del patrimonio cultural puede desempeñar un papel importante para garantizar que no se olviden las principales figuras y sucesos del pasado .

▲ Imágenes de la fachada, muebles y objetos personales de la casa de la artista, ubicada en el pueblo Tryon, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Foto cortesía del Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica

Febrero también ha sido declarado en Estados Unidos el Mes de la Historia Negra (Black History Month), como un recordatorio crucial de que la memoria y la historia dan forma a las realidades del presente , señala la WMF. Por tal razón, invitan a descubrir algunos de los lugares que dieron forma a la larga lucha por la igualdad social en Estados Unidos. Entre ellos, el hogar de Nina Simone. Otros son el edificio Woolworth, en San Antonio, Texas, y algunos sitios en Alabama, significativos en la lucha por los derechos civiles.

Antes de convertirse en Nina Simone, en 1933 nació con el nombre Eunice Waymon, en el pequeño pueblo de Tryon. En los años 60, ya con una renombrada carrera con grandes éxitos discográficos, se unió al movimiento por los derechos civiles, en una sociedad de racismo arraigado y largos antecedentes de siglos de explotación. Simone comenzó a usar el poder de su música para protestar por el trato a los afroamericanos en Estados Unidos , describe la WMF.

En la canción To Be Young, Gifted and Black expresó la rabia de un mal que vivió en carne propia; otras fueron Blacklash Blues y Mississippi Goddam. Después del asesinato de Martin Luther King, en 1968, abandonó su país. Murió en Francia en 2003.

Debido al deterioro del inmueble, los artistas Adam Pendleton, Rashid Johson, Ellen Gallagher y Julie Mehretu lo compraron en 2017.

La WMF, en asociación con el Fondo de Acción del Patrimonio Cultural para la Preservación Histórica y Preservación Carolina del Norte, se encarga de proteger el hogar de la infancia de Nina Simone, para seguir inspirando.