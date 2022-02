Jared Laureles

Jueves 17 de febrero de 2022, p. 8

Disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llamaron ex trabajadores agremiados a recuperar esta organización por la vía democrática y poner fin a la relección en la secretaría general, cargo que desde hace 17 años mantiene Martín Esparza Flores.

Rosendo Flores, del Frente Amplio de Unidad, señaló que tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en 2009, prácticamente han destruido al sindicato y he pensado por qué no llamar a todos a reconstruirlo. Se habrá de recuperar, y debemos hacerlo; en ese momento tendremos la oportunidad de discutir quiénes son o cómo integran un comité central que permita el regreso a la vida democrática, que no haya secretarios generales por cinco años , expresó en un mitin en el Monumento a la Revolución ante al menos 8 mil electricistas.