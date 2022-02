“He vivido en el campo mexicano durante unos 15 años y he sido testigo del progresivo colapso del tejido social. Tengo dos hijos y me imagino, medio soñando, a través de la niebla, la vida cotidiana de los padres con hijos asesinados o desaparecidos, lo cual es suficiente para traerme la más oscura de las tristezas.

▲ López Gallardo posa con su premio. Foto Ap

Carla Simón aseguró: Creo que me considero ya hija de este lugar (Berlín). Quizá debería venir a vivir aquí porque cada vez que vengo ocurre algo maravilloso .

Agregó: Quisiera dedicar este premio a las pequeñas familias de agricultores que cultivan la tierra cada día para que la comida llegue a nuestro plato .

María Zamora, productora de Alcarràs, al lado de la realizadora, apenas podía contener las lágrimas.

La 72 Berlinale, que este año volvió a ser presencial tras una edición en línea el año pasado, ha sido dominada por las mujeres. El premio a la mejor dirección fue para a la francesa Claire Denis por Avec amour et acharnement, y el de la mejor interpretación fue para la germanoturca Meltem Kaptan, por su papel de madre de un detenido en el campo de prisioneros de Guantánamo en Rabiye Kurnaz vs George W. Bush.

El galardón a la mejor interpretación secundaria (en la Berlinale los premios a actores son sin género) fue para una actriz nacida en Alemania pero de raíces indonesias, por el drama romántico Nana, Before, Now and Then, ambientado en ese país.

El único hombre que recogió uno de los galardones principales fue el surcoreano Hong Sang-soo por The Novelist’s Film.

En los pasados tres grandes festivales cinematográficos europeos, Cannes, Venecia y Berlín, las mujeres han copado los premios a la mejor dirección.

Somos la mitad de la humanidad y debemos contar la mitad de las historias , declaró Simón en la rueda de prensa posterior a la entrega del premio.

El norte sobre el vacío, de la mexicana Alejandra Márquez Abella, también fue aplaudida en la Berlinale. Inspirada en un hecho real ocurrido en Nuevo León, tuvo seis funciones y se presentó en la sección Panorama del festival. Aborda la historia de Alejo Garza Tamez, quien defendió su patrimonio territorial contra el crimen organizado sacrificando su vida hace 10 años.

El impulso que generó el trabajo de Márquez fue recordar y de alguna manera honrar la figura de Garza Tamez. Aunque su historia ha sido objeto de otras representaciones, como corridos o novelas gráficas, la propuesta de Alejandra Márquez puede tener una repercusión de otra índole en la memoria colectiva. Gabriel Nuncio había escrito parte del guion tiempo atrás. Junto con la cineasta rescribió aquel trabajo. El norte sobre el vacío podría estar en breve en plataformas.

