Los mensajes promueven los hashtags o etiquetas como #La4taNoAvanza y #TodosSomosLoret, entre otros.

El presidente local de Morena, Tomás Pliego, indicó que cada semana se invierten entre 5 y 7 millones de pesos para promover ataques masivos en redes, por lo que presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que se trata de información calumniosa en contra de la Cuarta Transformación.