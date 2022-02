Se trata de una reforma promovida por Morena, que se ha quejado de las trabas del Consejo General a la devolución parcial del financiamiento que le corresponde y que este año asciende a mil 738 millones de pesos. Ese partido pretendía regresar 200 millones correspondientes al año pasado, pero los consejeros han respondido que la reglamentación vigente no prevé esa figura y que, en todo caso, podría reintegrar fondos cuando concluya la fiscalización de 2021.

En la discusión del proyecto, el PAN –que votó en contra– alegó que si Morena quería contribuir a financiar la compra de vacunas, debió incluir los fondos necesarios desde el Presupuesto de Egresos.

Santiago Torreblanca dijo que aun cuando se presenta la reforma como aparentemente noble , los partidos políticos ya tienen la atribución de solicitar al INE renunciar parcialmente al financiamiento que no les ha sido otorgado. Agregó que desde ahora pueden informar al Consejo General el monto que no quieren recibir en marzo. No hace falta una reforma .

No obstante, diputados de Morena, PT, e incluso del PRI defendieron los cambios y al momento de votar la mayoría aceptó una reserva de la priísta Cristina Ruiz para precisar que no se trata de una devolución, sino de reintegrar fondos, así como detallar los rubros a los que se destinarán los recursos.

Así, el PVEM, que inicialmente rechazó la medida, cambió el sentido de sus votos.