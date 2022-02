Ap

La Haya., La Corte Penal Internacional (CPI) no abrirá una investigación en torno a las acusaciones de que el ex presidente boliviano Evo Morales y sus simpatizantes cometieron crímenes de lesa humanidad al montar bloqueos carreteros que evitaban que la población tuvieran acceso a ayuda médica vital durante la pandemia del covid-19, anunció ayer el fiscal del organismo, Karim Khan. El gobierno de facto de Bolivia pidió en 2020 a la CPI una pesquisa sobre los bloqueos, y Khan dijo que no existe base legal para ello.