Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 15 de febrero de 2022, p. 26

Xalapa, Ver., El gobernador Cuitláhuac García descartó ofrecer una disculpa pública a la reportera Sarah Landa, a quien reprendió la semana pasada durante una conferencia de prensa, incidente por el cual la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas emitió un extrañamiento al Ejecutivo estatal.

En entrevista colectiva, García aseguró: Un servidor no la atacó con ninguna grosería o palabra soez; en ningún momento utilicé un lenguaje inapropiado, una grosería. No lo he hecho con ella ni con ningún medio de comunicación, periodista o reportero .

Apuntó que en las conferencias de prensa que encabeza se promueve la libertad de expresión, y nunca he pedido ni he hecho valer mi derecho de réplica. Sólo una vez hice una solicitud de réplica en Televisa, porque sacaron una nota falsa y la conductora al siguiente día rectificó .

Sobre el regaño a Landa, mencionó que pretendía aclarar que no todas las barras de abogados estaban contra de la figura de ultrajes a la autoridad, tipificada en el Código Penal veracruzano, como lo afirmó la reportera.