Tratarán de impedirlo cuatro equipos de Estados Unidos (New York City FC, Colorado Rapids, New England Revolution y Seattle Sounders), dos de Costa Rica (Saprissa y Santos de Guápiles), dos de Canadá (Montreal y Forge FC), dos de Guatemala (Comunicaciones y Guastatoya), uno de Honduras (Motagua) y uno de Haití (AS Cavaly).

Los partidos de ida de octavos se inician hoy con el duelo entre el Santos de Guápiles y el New York City FC, flamante campeón de la liga MLS, en el estadio Nacional de San José. El equipo neoyorquino, propiedad del grupo empresarial que posee al Manchester City, incluyó en su expedición a Costa Rica al argentino Valentín Castellanos, máximo goleador de la pasada temporada en la liga estadunidense.