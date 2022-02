Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 15 de febrero de 2022, p. a11

El constante cambio de entrenadores en el futbol mexicano es una situación totalmente lógica, pues los equipos contratan técnicos mediocres que ni siquiera conocen nuestro balompié, por lo cual, les cuesta trabajo obtener buenos resultados, y ya sabemos que sin éstos, no hay continuidad , señaló el ex directivo Emilio Maurer.

Después de sólo cinco fechas disputadas en el presente torneo Clausura 2022, tres equipos (Necaxa, Querétaro y Atlético de San Luis) han destituido a sus técnicos (Pablo Guede, Leonardo Ramos y Marcelo Méndez, respectivamente), todos provenientes del balompié extranjero.

Al respecto, el otrora directivo del Puebla explicó que debido a que en el futbol mexicano los torneos son cortos, no hay mucho tiempo para la adaptación, se necesitan resultados inmediatos, y si los entrenadores no los consiguen, obviamente salen de la competencia, por eso, contratar a alguien del exterior, muchas veces es tirar el dinero, se les olvida que lo barato sale caro .

Agregó que en ocasiones, los clubes “traen a técnicos que no tienen cualidades similares a las de los jugadores, llaman al que se les ocurre y no saben si está capacitado, no es que sepa o no, sino que tenga el carácter que necesita el equipo.