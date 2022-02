Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 13 de febrero de 2022, p. 22

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El grupo de autodefensas del pueblo El Machete, de Pantelhó, reiteró que no tiene a los 21 pobladores retenidos en la cabecera municipal de esa demarcación el pasado 26 de julio, y, por lo tanto, continúan en calidad de desaparecidos.

Mediante una videograbación, el líder del grupo armado manifestó: Dicen que las 21 personas las asesinó el grupo El Machete, pero nosotros no vimos dónde están; puede venir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD), que los busque hasta por debajo de las piedras; nosotros no los tenemos, no sabemos nada de eso, por ese motivo es que lo estamos aclarando .

Dijeron lo anterior luego de que funcionarios de la CNBPD realizaron esta semana una visita a la cabecera y localidades del municipio para buscar a los 21 desaparecidos, sin que se hayan hecho públicos sus resultados. Existen personas ausentes desde hace años de familias que simpatizan con El Machete, agregó.

“La mentira que tampoco nos gustó es que según dicen que son 21 personas desaparecidas, pero no estamos buscando a 21, sino a quienes hace años fueron asesinadas y no se sabe dónde están, pero escuchamos que las llevaron en carro rumbo a Cancuc, vecino de Pantelhó.