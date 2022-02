Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 13 de febrero de 2022, p. 3

Se supone que el estándar de la industria musical se mide en ventas y en la capacidad de influenciar a artistas de generaciones posteriores. Otra opción puede ser la originalidad; en muchos casos las personas que graban álbumes con una propuesta específica llegan demasiado temprano o simplemente no están interesados en el trabajo promocional de giras para ampliar la reputación del grupo.

Estás últimas dos alternativas son el caso de D.N.A, banda en la que Ikue Mori tocó la batería entre 1977 y 1982: Los jóvenes en la ciudad estaban tratando de encontrar un movimiento nuevo y experimentos en rock jazz, punk, arte, cine y toda la escena. Conocí a un poeta brasileño y a un artista visual, ambos de mi edad, e intentaban formar un grupo. Nunca estudiaron música, antes de tocar por primera vez conversamos sobre diferentes ideas e improvisamos; un mes después tuvimos nuestro primer concierto en Max, Kansas City; así armamos D.N.A, como cualquier banda del East Village .

Con esa búsqueda multimedia de resignificar el papel del artista, o de eliminarlo, no sorprende que la conversación con D.N.A haya sido sobre conceptos. Arto Lindsay, guitarrista y vocalista, estaba influenciado por Vito Acconti, artista del Bronx que incluyó páginas de la guía telefónica en sus poemas y realizó performances al borde de muelles. Para descubrir ese mundo, que pronto sería poblado por deconstructores del pop y del rock sin formación musical, Ikue abandonó su natal Tokio: “Ser una mujer independiente en Japón era trabajoso; no hubiera podido dedicarme a la música allá. Cuando llegué a Nueva York me abrumó el poder de las mujeres y me llevó a creer en el mío interno; fue una liberación.

Hace 40 años la sociedad japonesa era machista y la brecha generacional con los padres era más amplia que la actual. No hubiera tenido oportunidad de crear algo nuevo allí, como tocar en vivo, sin educación formal.