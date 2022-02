Son casi 35 años, desde que Caifanes emergió en la escena musical, con un rock que nos ha movido desde chavos; es un género libre, el cual permite fusiones. Pienso que por esta razón ha durado tanto tiempo, pues se adapta a las diferentes latitudes así como a las corrientes que salen y entran. El rock no tiene problemas de ser promiscuo y juntarse con otros géneros o ritmos , afirmó el baterista, quien hace coros y ha bajado al escenario, en algunas ocasiones, para interpretar en los conciertos Miércoles de ceniza. Aunque todavía la sigo interpretando cuando la tocamos, pero desde la batería .

Proyecto como solista

Para André otro disfrute significan su proyecto solista y el tributo que rinde a David Bowie, pues me complementan como persona y músico; me develan otro lado mío, el cual no he desarrollado tanto en Caifanes, como componer y usar la voz . Aunque realizó algunas presentaciones y streamings, de manera reciente, su actividad artística individual se encuentra pausada debido a las actividades de Caifanes, así como al impacto de la pandemia que detuvo el mundo del entretenimiento.

Todo lo que aprendo en solitario, lo aplico a Caifanes y viceversa; es decir, un proyecto se nutre del otro, a la vez que me enriquezco como músico , afirmó. Incluso “estar cantando como front man, me ha hecho ejecutarlo cada vez mejor, pues exige otras cosas. En realidad, es algo nuevo para mí (cantar), comparado con la batería que llevó tocándola tantísimos años”.