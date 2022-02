Afp

Nanterre. Luc Montagnier, Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus del sida, falleció el martes a los 89 años en un hospital de Neuilly-sur-Seine, cerca de París, informó ayer el alcalde de esa localidad, Jean-Christophe Fromantin.

El investigador francés, que más tarde se convirtió en una figura controvertida en la comunidad científica, fue galardonado con el Nobel en 2008 por haber identificado el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en 1983 junto a sus colegas Françoise Barré-Sinoussi y Jean-Claude Chermann.

Sin embargo, su aura se vio empañada en los años recientes tras varias declaraciones que suscitaron enormes polémicas y lo llevaron a ser rechazado por sus colegas.

Desde 2017 hizo reiteradas declaraciones contra las vacunas y en los dos años pasados reapareció e hizo afirmaciones sobre el coronavirus, causante de la pandemia de covid-19, que fueron refutadas por la comunidad científica.

Esa postura hizo que ganara en cambio la simpatía de los movimientos antivacunas.

Los rumores acerca de la muerte de Montagnier circulaban en Internet desde el miércoles, pero no se pudieron confirmar en un primer momento, ya que la familia no habló con la prensa y los principales organismos de investigación a los que pertenecía señalaron que no podían ratificar lo que se difundía.

Esta inusual falta de información en torno a una figura tan conocida parecía ser un reflejo de la situación reciente de Montagnier ante la comunidad científica.

Hoy elogiamos el papel decisivo de Luc Montagnier en el descubrimiento conjunto del VIH , destacó la asociación contra el sida Aides.