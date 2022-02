La relación que Sylvia Pasquel tiene con el teatro no sólo es amplia, sino, además, diversa. Aunque su carrera como actriz empezó hace más de 50 años, debido a su historia familiar, su relación con el arte escénico es todavía más antigua. La intérprete ha sabido incursionar en otras áreas del quehacer teatral, como es el caso de la producción. Desde hace 20 años administra un foro que lleva su nombre, en ese lugar ha ido dando forma a un espacio que siempre deseó.

Junto a ellas y a la escritora y directora Karina Duprez, Pasquel ha consolidado un equipo de trabajo con el que se siente contenta. Todo lo hablamos claramente, siempre desde el amor, nunca con el afán de crítica destructiva. La gente tóxica no tiene cabida en este grupo. No hay nada de estrellas, estrelladas, estrellitas ni estrellotas , bromeó.

En su caso, la buena relación que sostiene con colegas de su sexo ha estado siempre presente. Yo he hecho a infinidad de mujeres y siempre he estado en grupos de mujeres, de actrices, en muchas obras. Creo que soy la que tiene el récord de obras con puras mujeres y de las que siempre he salido airosa , señaló.

A Pasquel también le entusiasma la parte didáctica de Horas contadas. Gracias a su formato considera que el montaje se puede trasladar fácilmente a escuelas y foros locales. “La visión del proyecto es que la gente de 20 años para arriba conozca todas estas biografías, y los cimientos de lo que sigue afectando hasta el día de ahora. Por ejemplo, Violeta Parra, a lo mejor muchos de los de la generación de 20 a 25 no saben quién es; sin embargo cantan Gracias a la vida”, precisó.

En poco más de una hora, el público podrá ver tres historias que probablemente despierten su curiosidad sobre los personajes retratados, que siguen afectando a nuestra época, porque al final del día sigue habiendo danza contemporánea evolucionada, pero ésta salió de Isadora Duncan , indicó.

La pandemia también trajo cosas buenas, dice

Para Sylvia Pasquel, la pandemia no sólo ha significado afectaciones. “Por supuesto que extrañé (la actividad), claro que sí. Imagínate, yo todo el tiempo estoy de gira, como el dicho: ‘Ya llegué, mujer. Ya me voy’”, explicó. También trajo cosas buenas, porque al final nos dimos cuenta de que ya no es necesario salir tanto, o estar haciendo muchas cosas en la calle. Lo único que hacemos es contaminar y pulular por ahí, cuando hay mucho que se puede hacer ya desde tu casa, oficina y computadora , añadió.

Pasquel también celebró que la comunidad artística haya buscado la forma de seguir expresándose a través de las herramientas disponibles, pero en el caso del arte escénico, sostuvo: El teatro debe ser presencial .

La segunda temporada de Horas contadas se llevará a cabo los sábados y domingos del 19 de febrero al 27 de marzo en el foro Sylvia Pasquel. Las entradas se pueden adquirir tanto en la página forosylviapasquel.com como en el sistema boletopolis.com.