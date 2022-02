“Mi etapa en Europa la voy a dejar a futuro, a lo que venga, lo único que quiero es jugar, retomar mi nivel futbolístico, que no he tenido tiempo de hacerlo. Tuve desgarres en la pantorrilla que no me dejaron entrenar durante los pasados tres meses, en los que recaí.

Ese es el mensaje, que vengo a ganarme un lugar, al final del día primero está la felicidad de uno y todos los sabemos , aseveró.

Macías reportó desde ayer con el club Guadalajara en las instalaciones de Verde Valle, y no será contemplado para el duelo pendiente de la jornada 4, este miércoles ante los Bravos de Juárez, ni para el encuentro del sábado ante Tigres en el estadio Akron.