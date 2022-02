No podemos detenernos , dijo Aguirre; ya no podemos cambiarlo, tenemos que ver hacia adelante, no hay otra fórmula; tenemos la confianza de la directiva .

Moreno dijo que los jugadores también compartían la desilusión de los aficionados. Sin embargo, cuando abordó la manera como reaccionaron los seguidores enfurecidos, amagó con expresarse y de pronto decidió callar.

“Entendemos la desilusión y la tristeza, nosotros la tenemos, porque nos creíamos con la capacidad de algo más, no fue así, pero que la afición haya reaccionado de esa manera, tampoco creo que… bueno, no quiero hablar más”, dijo el jugador.

No hay más, coincidieron, que sacar el partido pendiente del Mundialito y en eso Aguirre no compartió del todo la idea que su equipo se encuentre en el piso .