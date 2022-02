Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 8 de febrero de 2022, p. 29

Para la administración pública local, el exhorto del Congreso de la Ciudad de México para no contratar a deudores alimentarios y agresores sexuales como servidores públicos no puede realizarse debido a que no son requisitos establecidos en las leyes laborales.

El año pasado, Morena y la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas presentaron un punto de acuerdo para que las dependencias del gobierno central y las 16 alcaldías se abstengan de contratar a dichas personas; sin embargo, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales respondió que si bien está comprometida con la perspectiva de género y el apoyo a víctimas, dicha solicitud podría incurrir en actos de discriminación y de acceso al derecho al trabajo.

“Dicho criterio podría constituir violaciones a los derechos humanos al solicitar requisitos extralegales y que en algunos casos pudiera constituir la interpretación de una ampliación de la pena impuesta como parte de una sentencia por la autoridad jurisdiccional.