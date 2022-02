Añade que líderes sin responsabilidad social y sólo con el afán de enriquecerse ven como negocio utilizar la vulnerabilidad de indígenas y mujeres, adultos mayores y discapacitados para seguir incrementando sus grupos y cobrar más cuotas .

Organizaciones, presuntamente feministas, se están extendiendo a la avenida Hidalgo y los líderes no están en disposición de cooperar con la ciudad porque imagínese, si recortan sus grupos se acaba el negocio; romper con eso se ve difícil, pero los ciudadanos están en posición de defender el espacio público, de decir basta. No puede ser que al ir por la vía pública encuentren palos, piedras, tubos, verdaderas chozas. No puede uno ni caminar .

Sobre el plan de reordenamiento 2022-2024 a cargo de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Trejo espera una reubicación con los nuevos lineamientos para los comerciantes que se incorporaron al reordenamiento en 2012, el cual considera el respeto a los monumentos históricos, protección civil, movilidad y seguridad.