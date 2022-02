Vidal había sido su primera maestra de cine en Centro y fue quien le sacó las ideas raras respecto de lo que es el cine y lo impulsó a escribir sobre lo que le dolía, lo avergüenza, lo que le da miedo abordar o de lo que no se quiere hablar, pues de esa materia están compuestos los relatos .

Egresado de la Universidad Centro, Emilio desde los 23 años trabajaba un guion sobre ciertas inquietudes personales: las complejas relaciones familiares, la nostalgia por la infancia perdida, así como sobre el deseo y las relaciones prohibidas, que no obstante ser incorrectas no pueden evitarse, pues aunque el tabú se concientice, se experimenta una pulsión para llevarlas a cabo . En todos esos temas sentía que existía algo profundamente cinematográfico .

La pregunta que más me interesaba es sobre todo lo que perdemos cuando crecemos, y en el caso de esta película, qué perdieron mis dos personajes. En una de esas tiene que ver con Juan, que busca evadir la responsabilidad de ser padre y desea ser siempre el niño al que deben cuidar , explica Emilio Santoyo, director, productor y coguionista de El deseo de Ana (México, 2019).

Resultará evidente, muy pronto, que aquella innombrable –e irrecordable– sombra familiar no es otra cosa que el tabú por el incesto ocurrido años atrás que acabó por separar a los antes inseparables cómplices fraternos. Con la excepción de Mateo, quien plantea muy abiertamente si la vida con el tío es más emocionante e incluso eufórica, lo más certero sería que vivieran todos juntos.

Al analizar lo anterior descubrió que no había necesidad de filmar un guion suyo cuando se encontró con una pieza magnífica que él podía adaptar al contexto mexicano, pues estaba escrito en argentino y sucedía en Buenos Aires. En una madrugada le redactó un correo electrónico muy largo e intenso para explicarle la situación y la autora le dio su total confianza. Desde 2014 trabajaron unidos en este proyecto, que tuvo algunos cambios, sobre todo en el tercer acto.

Sensibilidades al escribir

No quería perder la sensibilidad de Gabriela, porque al final es una película que trata sobre el deseo femenino, pero también, de alguna manera, intentando comprender yo. Nos entendemos muy bien porque ella dice que a le gusta escribir como hombre y yo le digo que a mí me gustaría escribir como mujer , explica respecto de este escrito a cuatro manos.

Al inicio del proyecto, el director debutante tenía una certidumbre: quería hacer la película bien , pero muy pronto comenzó a cuestionarse el significado del término, que en ese momento estaba relacionado con las cámaras, los campers, la gran producción, el gran equipo, un servicio de comida con las papitas y los manguitos, casi como de comercial , ya que es hijo de un publicista y tenía mucha influencia de ese mundo. En algún momento descubrió que no iba a poder financiar la cinta por las vías tradicionales debido al tema que toca pero también porque aún no tenía trayectoria como realizador.

La sensación de no requerir de una gran producción para hacer este largometraje resultó realmente liberadora, explica el director, pues además de una inversión mínima de 500 mil pesos, decidieron quitarse el ego y rogarle a la gente que nos apoyara , por lo que emprendieron una campaña de fondeo en la plataforma Kickstarter, en la que 173 patrocinadores aportaron con 378 mil 600 pesos.

Además de ser su ópera prima, también lo fue de la productora, Valeria Ariñez, de la fotógrafa Flavia Martínez, del diseñador de producción Elmer Figueroa, y aunque contaron con personal más experimentado, tenían el mismo ímpetu de contar estas historias .

“Actualmente todo mundo es un objeto que puede ser señalado, y nuestro plan con la película era plantearnos ser un poquito más tolerantes con una idea descabellada, pues hay tabús que no se perdonan. Somos una generación híperconservadora. Si comparamos el cine de hoy con el que se hacía en los años 60 o 70 había una diversidad de ideas y propuestas; ahora todo lo clasificamos en cosas buenas y malas, y tenemos que hablar con pincitas.