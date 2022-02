La verificación del congreso selló el cumplimiento de un compromiso entre universitarios. Sin embargo, no sería posible sostener que propició la transformación prevista ni que fue modélico. Por el contrario, los mecanismos para la aprobación de las propuestas implicaron también la imposibilidad de llegar a acuerdos y tanto las iniciativas institucionales, como las alternativas quedaron frenadas. Pese a ello, la parte institucional logró que las estructuras de gobierno no sufrieran transformaciones. La representación estudiantil refrendó su presencia en la UNAM y vio ratificada su oposición a la aprobación de las reformas impulsadas en la gestión anterior. Con la perspectiva que da el paso de los años, no podría dejar de señalarse el efecto paradójico de la implantación de la evaluación, extendida luego del congreso. Debe consignarse que, si bien se requería de un ejercicio para identificar los límites de la academia universitaria, el modelo de evaluación implantado derivó en un mecanismo que privilegiaba la investigación sobre la docencia y que tenía fuertes contenidos de control administrativo en detrimento de lo académico.

Aunque con Sarukhán la institución se vio cada vez más cerca de las estrategias gubernamentales y aun de las políticas financieras internacionales, no deberían ignorarse las presiones que experimentaría el rector frente a dos titulares del Ejecutivo convencidos de intervenir en la educación superior. Si bien la relación con Zedillo fue mejorando, Sarukhán refiere un temprano acercamiento con el entonces titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto: “él y su esposa […] fueron tan vehementes en sus críticas a la educación superior pública, a la UNAM y al IPN, que la reunión se volvió tensa y yo no veía la forma y el momento de que terminara lo que parecía un fallido convivio de acercamiento” ( Desde el sexto piso, UNAM/El Colegio Nacional/FCE, 2017). Por otro lado, no podría desconocerse que las múltiples voces universitarias seguirían expresando su resistencia y franca oposición ante la política del régimen. Las campañas electorales de 1994 ilustrarían las posiciones políticas en la UNAM y la desafortunada visita del propio Zedillo –ya como candidato del partido oficial luego del asesinato de Colosio– que generaría una situación de alto riesgo para la institución. Años de peligro no solamente para la Universidad Nacional, sino para el país y la sociedad.