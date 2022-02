La diferencia no es necesariamente cuestionable. O mis cálculos sobre el personal de una junta local ejecutiva son erróneos o bien una dependencia de este tipo requiere, por alguna razón, seis veces más espacio que la sucursal de un banco. Todo bien.

El terreno promedio de esas cuatro propiedades es de mil 552.25 metros cuadrados, algo superior a los mil 350 metros cuadrados del local alquilado por el INE, en tanto que el área construida promedio es de 747 metros, 87 más de los 660 con que cuenta la junta local ejecutiva. En cuanto a la renta promedio, es de 80 mil 750 pesos, superada en casi 100 por ciento por los 155 mil 698 pesos con 46 centavos que paga el INE por un inmueble más pequeño que el promedio.

El contrato en cuestión está en vigor desde el 1º de enero de 2019 y, como su nombre lo indica ( plurianual ), se ha ido prorrogando de entonces a la fecha, o sea que se han pagado ya 37 meses de un alquiler que es superior a las rentas promedio de la zona en casi 75 mil pesos, valga decir se han gastado 2 millones 775 mil pesos de más.

No sé si se trata de un caso excepcional o regular, si hubo un moche entre el arrendador y el funcionario del INE que firmó el contrato como representante legal del arrendatario, si fue un mero descuido o si este derroche de dinero público es resultado de la insolencia tecnocrática que se siente merecedora de espacios lujosos e innecesarios. Refiero un caso concreto y creo que vale la pena repetir el ejercicio con la mayor cantidad posible de documentos del organismo electoral. Todo ciudadano puede hacerlo y para ello no se requiere de doctorado en Harvard o Yale, sino de una computadora y una conexión a Internet. Si se realizara una compulsa más o menos regular, o incluso un muestreo más o menos al azar, cualquiera podría hacerse una idea propia y precisa de si los dineros asignados al INE –que son de todos– se manejan con pulcritud y decencia, o si no.

Aquí está el vínculo a los papeles: https://is.gd/UVHYeO.

Twitter: @Navegaciones

navegaciones@yahoo.com