Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 4 de febrero de 2022, p. 14

Zapotlán, Hgo., En el país no habrá impunidad y no hay protección para nadie, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador tras los crímenes contra periodistas en Tijuana, Baja California, y distintos asesinatos en Quintana Roo.

Al preguntarle en su conferencia de prensa diaria, que ayer fue organizada en el C5 de Hidalgo, sobre presuntas agresiones a comunicadores en la entidad, pidió a los integrantes de su gabinete de seguridad presentar un balance de las indagatorias sobre varios de los crímenes reportados en semanas recientes.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, detallaron que en el asesinato de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en Tijuana, se tienen avances importantes y en poco tiempo se girarán las primeras órdenes de aprehensión.

Frente a casos de este tipo, el Presidente subrayó que no hay impunidad, que no estén pensando autores intelectuales, materiales de estos crímenes, que van a quedar impunes, que no va a haber castigo. Es un mensaje aclaratorio que va a ayudar mucho, porque a veces se piensa, no sólo en este caso, en muchos otros, que es lo mismo de antes .