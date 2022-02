De la Redacción

Viernes 4 de febrero de 2022

Durante su gira de trabajo por el estado de Aguascalientes, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, manifestó que los partidos políticos deberían tener la oportunidad de promover la consulta de revocación de mandato; no obstante, dijo, el partido guinda será muy respetuoso de lo que marca la ley en cuanto a lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer en este periodo .

En conferencia en la capital de esa entidad, destacó que no tiene sentido que existan limitantes, ya que un partido político tiene derecho a decir por qué quiere que continúe el gobierno en turno o por qué no quiere que continúe. La revocación de mandato debería ser un debate democrático y abierto, no con limitantes como lo ha establecido la Corte .

Lamentó que la derecha siga tratando de evitar que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, cuando ésta es un derecho político ya establecido en la Constitución que va a cambiar para siempre la democracia en el país y representa un precedente histórico para que el pueblo de México no tenga que soportar por seis años malos gobiernos.