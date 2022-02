Esto ayuda mucho, añadió, porque así se elige por seis años, pero si a la mitad del camino no hay buenos resultados y se volvieron locos los gobernantes... Porque el poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos .

Antes, expresó, “era ‘yo llego haiga sido como haiga sido’, diría el filósofo, y me aguantan seis años. No. ¿Por qué?”

El tiempo es corto

Luego, al hablar del valor de la democracia y, por tanto, desterrar los fraudes y el uso de recursos públicos para asuntos político-electorales, volvió a manifestar su rechazo a la relección.

“El que se piense ‘tengo que quedarme más tiempo, porque soy insustituible’, (es) uno de los errores de los últimos gobiernos de izquierda progresistas en América Latina, pensar que no alcanzaba el tiempo.

Y sí, en efecto, el tiempo es corto y por eso hace falta más para poder consolidar la obra de transformación, pero no, no, no. No a la relección, eso es una enseñanza mayor, no a la relección , advirtió.

(Con información de Fabiola Martínez)