Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Viernes 4 de febrero de 2022, p. 4

Al resolver la primera acción de inconstitucionalidad sobre la consulta de revocación de mandato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la obligación de realizar este proceso haciendo los ajustes presupuestales que fueren necesarios , tal como establece la ley en la materia.

Al mismo tiempo, se dio a conocer el acuerdo completo de suspensión de la controversia constitucional 209/2021, en las que el ministro Juan Luis González Alcántara señala que el INE está obligado a continuar el procedimiento de revocación de mandato, para lo cual debe realizarlo de la manera más eficiente y eficaz, tanto como lo permitan los recursos que ya tiene programado para ello .

El pleno de ministros, al resolver la acción 151/2021, determinó que el Congreso no está obligado a otorgar recursos adicionales para este ejercicio.

Avaló los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), en los que se señala que el INE tendrá que costear este ejercicio y que las erogaciones que realice para ello serán cubiertas con los presupuestos asignados y subsecuentes .