“There’s a feeling I get when I look to the west/ And my spirit is crying for leaving/ In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees/ And the voices of those who stand looking”

Stairway to Heaven, Led Zeppelin

uró 12 años su trance sicodélico, experimental, fascineroso y de indiscutible elevación musical. Curiosamente, su formación nació de un rompimiento: la disolución de la agrupación The Yardbirds, gran banda que tuvo a Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page (los últimos dos coincidieron en Yardbirds y se conocían desde que estudiaban artes en Londres). Sin embargo, cuando una banda termina quedan restos, en este caso, eran contratos. Page fue llamado por Peter Grant, el mánager del grupo, para hacer presentaciones que cerraran los compromisos pendientes. Page no quiso hacerlo como un resabio de la antigua agrupación, y entonces formó a Led Zeppelin.

Page y Plant

Jimmy Page, como muchos ejecutantes de gran calidad, era convocado como músico de sesión con la finalidad de completar los elementos necesarios en grabaciones de estudio (entre ellos para The Rolling Stones, The Kinks y The Who). Otro compañero recurrente de las sesiones era el bajista John Paul Jones (también músico de estudio para los Stones o Rod Stewart). Juntos fueron la base para reclutar a los dos personajes restantes y conformar la nueva banda. Tras la negativa o indisposición contractual de algunos, se terminó sumando Robert Plant como vocalista; él recomendó a un viejo colega de escena, John Bonham Bonzo, en la batería.

Jimmy Page invitó a su bote a Plant y juntos, de acuerdo con las crónicas de su leyenda musical, entre la bruma inglesa y los reflejos del Támesis, coincidieron en sus aficiones, con fuentes muy diversas del blues, el rock y el folk; idearon formas de convertir su impresión de las cosas en lírica, en ritmo y en lo que después sería un sonido aplastante y único, en el que, sin duda, fue definitivo el amplio espectro de ejecución de Page, quien, como músico de sesión, había grabado para todo tipo de artistas en géneros variados. Ese conocimiento sirvió para entender qué cabía y qué no dentro de su bóveda musical. La sincronía entre ambos fue perfecta. Bonham y Jones aportarían su talento para que el monstruo indefinible cobrara vida. John Paul Jones era tan bueno en los teclados como con el bajo. La sustancia melódica de Stairway to Heaven, por ejemplo, tiene su soporte absoluto.

No les fue bien en su arranque en 1968 en Inglaterra, por lo que se movieron a Estados Unidos en una gira como teloneros, todavía conocidos como Los Nuevos Yardbirds, en fase de convertirse en un portento de nombre ambiguo nacido como una broma, ya que ningún Zeppelin de plomo podría elevarse. La banda grabó su primer disco con la famosa imagen del incendio del dirigible alemán LZ 129 Hindenburg, en 1937. El álbum, que la leyenda indica se grabó en sólo 15 horas, fue lanzado en 1969.