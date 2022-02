Ahora, Julia Carabias, titular de la Semarnat en el sexenio de Zedillo, asegura que no autorizó el inicio de sus obras y la extracción del consorcio se ha dado con permisos estatales por varios años; no fui responsable de ese proceso . Sin embargo, Legacy Vulcan afirma que en diciembre de 1996 el estado de Quintana Roo emitió la autorización ambiental para sus proyectos, y asegura que la dependencia que encabezó Carabias hizo lo propio en noviembre de 2000 .

onocido es que en el régimen neoliberal los consorcios mineros gozaron de todo tipo de facilidades gubernamentales para saquear, destrozar y repartir tóxicos por buena parte de la geografía nacional, y no hay día en que no se documenten las tropelías por ellos cometidas, sean estos nacionales o foráneos y con el aval de la autoridad , porque donde se aprieta brota pus.

El punto es que ya no se va a permitir nada de extracción, nada (AMLO dixit), no sólo porque las concesiones vencieron, sino porque el consorcio estadunidense ha devastado la zona. A cambio, López Obrador le ofrece facilidades para que utilice los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo. Y, desde luego, que quite las demandas, porque tienen vencidos los permisos para sacar material .

En efecto, desde septiembre de 2018 -aún en la administración peñanietista- Legacy Vulcan recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, un oscuro brazo del lóbrego Banco Mundial, un traje a la medida para defender los intereses privados frente a decisiones gubernamentales de los distintos países) para someter a su arbitraje las controversias con la autoridad mexicana, para lo cual contrató al despacho Creel (fundado por Luis Creel Luján, tío del panista Santiago Creel Miranda), García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, el cual se promueve como especialista en las más complejas y sofisticadas operaciones transfronterizas y nacionales que se han consumado en México , con el ojo puesto, desde su origen, en la representación legal de inversionistas extranjeros del sector minero .

Pero bueno, ahí está la propuesta de López Obrador, aunque si ellos dicen que no, pues eso no va a ser conveniente para nadie; no nos quedaríamos nada más con esta denuncia; vamos, si es necesario, a acudir a la ONU y a otros tribunales internacionales, porque es destrucción de nuestro territorio. No puede permitirse que se destruya la naturaleza, el medio ambiente .

Las rebanadas del pastel

Gancho al hígado de los privatizadores: “Ken Salazar, embajador estadunidense en México, afirmó que el presidente López Obrador ‘tiene razón al decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo’ y pidió entender el sustento del mandatario sobre su reforma en materia eléctrica” ( La Jornada, Georgina Saldierna y Enrique Méndez).

cfvmexico_sa@hotmail.com