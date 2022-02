Exhiben a panista que exige a López Velarde transparentar bienes

a diputada panista Cecilia Patrón Laviada, hermana del impresentable ex gobernador de Yucatán, pide que Ramón López Velarde (1888-1921) dé cuentas de su patrimonio. Estoy plenamente de acuerdo. Cien años no es nada. Con mucho gusto acompaño a la diputada a la Rotonda de las Personas Ilustres. Estoy seguro de que Ramón, el mejor poeta que ha habido en México, escuchará su solicitud, mostrará públicamente su patrimonio y dará prueba fehaciente de que está a favor de la transparencia.

Marco Antonio Campos

La imparcialidad del gobierno beneficia al charrismo, señala

Como muchos pensamos, sucedió lo previsible en la elección para la dirigencia del STPRM al imponerse la estructura corporativa y corrupta de siempre. Algunos dicen que con colaboración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero creo yo, con respeto a las demás opiniones, que esta autoridad actuó con imparcialidad e incluso abrió las puertas el gobierno para que de manera inédita comparecieron en la mañanera todos los candidatos, además se da la elección en el contexto de la tan festejada reforma laboral y, sin embargo, el resultado es el mismo.

El problema es más de fondo, es obvio que el resultado no es producto de la libertad y la democracia, como señalan voces oficiales, el voto libre y secreto sigue teniendo grandes limitaciones.

Es necesario tener presente que el charrismo sindical nació y creció al amparo de gobiernos corruptos priístas y utilizaron el argumento de la autonomía sindical y la imparcialidad para lograr el control absoluto en el sector. Si bien es cierto que los trabajadores tienen importante labor que cumplir en esta lucha, también es cierto que se requiere que el actual gobierno los apoye de manera directa y tome como propia esa batalla, pues la imparcialidad que hoy practica sólo favorece a los perversos intereses creados. Esto tiene fundamento ético, ideológico y legal, pues el derecho del trabajo y la ley en la materia no son imparciales, es un derecho entre desiguales y protector de la clase trabajadora, no le quitemos ese carácter, no es un derecho y una ley entre particulares, sino entre clases sociales y no se debe ver imparcialmente esta elección, pues son claros los intereses que representa el charrismo en este sindicato y en otros. ¿La reforma laboral ha cambiado en algo el mundo sindical en los gremios charros e incluso en los independientes? Un nuevo sindicalismo democrático requiere entre otras cosas romper la imparcialidad de la autoridad y actuar sin prejuicios en favor de esa democracia, la imparcialidad hace casi imposible el triunfo del más débil.

Benito Mirón Lince

Agremiados del SME llaman a apoyar la reforma eléctrica