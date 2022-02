No obstante, a diferencia de Macías, Beltrán, de 23 años, aseguró que aunque su sueño también es jugar en Europa, no me voy a ir de Chivas hasta ser campeón y dejar huella .

Las Chivas han tenido un complicado inicio en el torneo Clausura 2022 con un triunfo, un empate y una derrota. Sin embargo, Beltrán señaló que no es motivo para encender las alarmas y confían en llegar a los primeros lugares para asegurar un pase directo a la liguilla.

No estamos preocupados o con la sensación de tener presión por no ganar. Tenemos la actitud de no dejar ir puntos para no sufrir. Es primordial terminar en los primeros cuatro lugares , dijo.

Respecto a las críticas de la afición por no conseguir victorias o regularidad, Beltrán también se mostró tranquilo al afirmar que están enfocados en mejorar.

A la afición no le ha gustado que hacemos un buen partido y luego venimos hacia abajo. Trabajamos para sacar victorias, estamos cansados de no tener esa realidad, buscamos estar el mayor tiempo concentrados dentro del partido , sostuvo.

Las Chivas enfrentaría el sábado a Bravos en la jornada cuatro, pero el duelo será reprogramado debido a las nevadas y bajas temperaturas en Ciudad Juárez. En tanto, el Guadalajara reportó un caso de covid-19, mientras los frontrizos detectaron a dos contagiados.