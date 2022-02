“Hay técnicos capaces, se habla de (Matías) Almeyda, quien ha trabajado en nuestro país. Existen otros entrenadores nacionales como (Miguel) Herrera o Jaime Lozano, quien no estaría mal, quizá di-rán que le falta experiencia, pero tiene capacidad.

A la mayoría de los que están en Europa les ha faltado ritmo. No digo que sean malos o no tengan capacidad, por algo están allá, pero a muchos los veo muy cómodos, sin esforzarse por demostrar su calidad , comentó Negrete tras la presentación de la Copa Qatar 2022, la cual se efectuará en la Ciudad de México a partir del 18 de febrero.

“Yo sí lo cambiaría. Es un buen entrenador y ha demostrado capacidad, pero no vemos a un equipo mexicano que juegue a algo, con alegría. Están bien convocados porque hay elementos interesantes, con mucha personalidad y experiencia, pero creo que se tendría que analizar y ver quiénes son los que realmente están jugando.

El ex futbolista Manuel Negrete dijo estar en favor de que Gerardo Tata Martino, entrenador de la selección nacional, sea cesado de su cargo, pues consideró que el Tricolor no ha funcionado bien en sus últimos partidos, pese a tener casi asegurado el boleto para el Mundial de Qatar 2022.

(Martino) es un timonel que está y al que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le tiene confianza; sin embargo, el equipo tricolor no está funcionando , aseveró.

Por otro lado, dijo estar en desacuerdo con las declaracio-nes del mediocampista Héctor Herrera, quien hace unos días señaló que la afición mexicana no intimida a los rivales en el estadio Azteca.

Es que no lo hacen pesar, no es el estadio, son los jugadores. La Federación debería aprovechar y hablar más con la FIFA para que pueda entrar la gente e influir, no tratar de justificar que por la afición se está jugando mal , aseveró el autor de uno de los mejores goles en la historia de los Mundiales, cuando anotó de tijera contra Bulgaria en México 1986.

El Chucky sufrió luxación en el hombro derecho

En tanto, la FMF informó ayer que después del impacto que recibió en el partido ante Panamá, Hirving Chucky Lozano presentó una luxación en el hombro derecho. El jugador del Nápoles será sometido a nuevos exámenes médicos a su regreso a Italia.

Por otro lado, la prensa panameña calificó de polémica la decisión del árbitro en favor del Tri para imponer el penal que le dio el triunfo 1-0 ante los canaleros.

Para Panamá América, pasó algo similar con el ex silbante Mark Geiger en la Copa Oro 2015, donde presuntamente México recibió otro favor del arbitraje para vencer a los del Istmo.