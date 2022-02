L

os defensores de la libertad, sobre todo los radicales, llevan el riesgo de aparecer como oportunistas. O, en mejor caso, como ciudadanos en pos de enemigos por vencer. Para ellos la monotonía del diario acontecer les presenta siempre una ocasión para cubrirse de gloria y ganar adeptos. Muestran de inmediato su disposición a poner talento y prestancia sin titubeo alguno. Son personajes que, para sus adentros, imaginan acrecentar los valores patrios, humanos, sociales o de otra índole. Los que se afilian a la defensa de su ideología son los que, por ahora, brillan con insistente premura entre audiencias de élite. Desean combatir, con decisión, toda forma de parcialidad y sujeción o de afiliación partidaria, ya sea en torno de la ciencia, el deporte, las artes, le economía o la enseñanza. Asumen que los intentos de reformar instituciones son, en realidad, afanes de controlarlas y modelarlas al gusto. En su mero fondo se afilian, de cuerpo entero, al modelo concentrador, vigente durante décadas.

No es así, de tan fácil y graciosa manera, como hay que aparecer en la disputa por la conducción del presente. Prestarse como inteligente abocado a guía y orientador social, productivo o político, arrinconando los intentos de cambio hasta presentarlos como indeseables o totalitarios, es fácil tarea. Meditar, con sencillez personal lo que aun a tropezones se desea y se debe modificar, puede ser una ruta alterna, deseable y conveniente. Pero tal vez sea mucho solicitar a la oposición, sobre todo a la que luce informada o meramente crítica. Profesar la condena inmediata, como actitud permanente, desemboca en clara incomprensión de lo que está sucediendo aquí y ahora. Por ejemplo, en los intentos que se desgranan desde el núcleo del poder nacional para enfrentar el presente y darle nuevo cauce. Aseguran que todo lo que de ahí provenga queda reducido a intentonas desarrapadas, carentes de planteamientos sólidos y articulados. Son, en todo caso, buenos deseos sin sostenes y continuidad, concluyen. Un simple conjunto de palancas que no ayudan a levantar los pesos muertos. No les importa que, tales fardos, se apilen por montones como herencias malditas.