Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de febrero de 2022, p. 10

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alerta que antes de la pandemia 53 por ciento de los niños de 10 años que vivían en países de ingresos bajos y medios no leían de manera eficiente o no lo hacían de forma eficaz, por lo que no cumplían los requisitos mínimos de alfabetización y aritmética básica.

Luego de los efectos devastadores sobre los aprendizajes por la pandemia de covid-19, informó que esta cifra puede alcanzar ya a 70 por ciento, por lo que llamó a los estados miembros a impulsar cambios profundos en sus sistemas formativos.