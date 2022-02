Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de febrero de 2022, p. 24

Zacatecas, Zac., Siete mil maestros y trabajadores de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como del sistema de Telesecundarias (Sitez) del gobierno estatal, iniciaron ayer un paro general de labores debido a que no les han pagado la segunda quincena de enero (28 millones de pesos) ni uno de sus bonos de carácter federal.

El secretario general de la sección 58 del SNTE, Óscar Castruita, acusó de irresponsable al morenista David Monreal Ávila, pues desde que asumió la gubernatura, en septiembre de 2021, es la segunda ocasión en que su gobierno retiene el salario del magisterio estatal.

La mañana del martes, en su programa de radio La Nueva Gobernanza, que transmite todos los días en la radiodifusora oficial 97.9 FM, David Monreal se deslindó abiertamente de su obligación patronal con los docentes zacatecanos.

El mandatario aseguró, como lo hizo meses atrás, que su administración está en crisis y no tiene dinero para pagar al profesorado; además, endosó a las dirigencias magisteriales la responsabilidad de que ellos presionen al gobierno federal a fin de que envíe recursos para su nómina.