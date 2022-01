Juan Ibarra

Sábado 29 de enero de 2022, p. 8

Durante cerca de 20 años, Carlos Espejel y Angélica Vale han prestado sus voces a dos de los personajes principales de la franquicia de La era de hielo, interpretando a Sid el perezoso y a Ellie la mamut, de forma respectiva.

Estos actores mexicanos han contribuido a la adaptación de un universo que ya forma parte de la infancia de varias generaciones en todo el mundo.

La saga de películas, ahora bajo el sello de la marca Disney, estrena hoy la sexta entrega en su plataforma de streaming. Hecho difícil de prever, tomó a los actores por sorpresa: No pensé que fuéramos a hacer la sexta película , admitió Espejel en entrevista. Su asombro, sin embargo, no proviene de repetir la interpretación del perezoso, sino de la manera en que ha crecido el universo glacial.

“Hacer a Sid, para mí, ha sido muy emocionante y gratificante. Me ha permitido llegar a nuevas generaciones, que ellas conozcan mi trabajo a través de Sid y que durante 20 años siga estando vigente y en el gusto del público, es una bendición. ‘Es un garbanzo de a libra’, como decimos los viejitos”, puntualizó.

Angélica Vale, quien se unió a la saga en la segunda historia, considera que su trabajo dando voz a Ellie está estrechamente ligado a su vida personal. He tenido la fortuna de ir creciendo con mi personaje. Las dos empezamos solteras y nos enamoramos; luego Ellie tuvo a su hija, y yo a la mía, y me seguí con otro, pero bueno. Así hemos ido, como de la mano. Entonces, volver a encontrarla ha sido una sorpresa maravillosa. Ser parte de la familia de Disney me hace sentir muy orgullosa , detalló.