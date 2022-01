Ap

Periódico La Jornada

Sábado 29 de enero de 2022, p. 7

Nueva York., El líder de Iron Maiden, Bruce Dickinson, ha usado muchos sombreros e incluso algunos pantalones increíblemente ridículos , como dice él. Estrella de rock, piloto de avión y sobreviviente de cáncer son algunas de las cosas que lo han definido. Ahora puede agregar intérprete de palabra hablada a su lista.

Siguiendo los pasos de Henry Rollins, otro roquero convertido en artista de performance, Dickinson está a punto de reanudar su gira por Estados Unidos. En el escenario, habla de su vida, de ser una estrella de rock, así como de varios temas, incluida su lucha contra un cáncer de garganta.

Después de un breve receso, cargará el avión de Iron Maiden (un 747 llamado Ed Force One, por la emblemática mascota demoníaca de la banda, Eddie) y se embarcará en una gira mundial tocando en festivales, arenas y estadios.

De forma reciente, el músico de 63 años y piloto de aerolíneas comerciales conversó con Ap sobre la alegría de cambiar de ritmo con presentaciones habladas, su base de admiradores y si pilotará el avión de la banda, como lo ha hecho en el pasado.

–¿Cómo son los conciertos de palabra hablada?

–No hay guion per se y no hay apuntador automático ni nada por el estilo. Tengo algunas imágenes... Empiezo a contar historias en torno a éstas y luego me voy por la tangente sobre cómo aprendí a cantar, cómo no me convertí en baterista y la rareza de estar en un internado inglés donde podría haber conocido a Boris Johnson en otra vida, así sobre cómo terminé usando los pantalones más ridículos del mundo en el escenario con Iron Maiden.

–¿Es como hacer monólogos de comedia?

–Sí utilizo algunas técnicas de standup y un poco de comedia física, imitaciones de personas y cosas por el estilo, pero no es mi modus operandi principal... Como artista, como actor, quiero auxiliarme de todos los truquitos que pueda para dar a la gente una noche divertida y no perder de vista el trabajo cotidiano que retomaré en mayo y que me mantendrá ocupado hasta Navidad.