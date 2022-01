Aseguró que le encanta el cine negro, como Doña Lupe o Cáspita; incluso quería que su ópera prima se basara en una novela de Taibo que se llama No habrá final feliz, en lugar de Cronos. Yo quería hacer cine negro al mismo tiempo que de terror. Y el cine negro, sobre todo (Roberto) Gavaldón, que es muy bueno en eso, me parece cercano visualmente al de terror en ciertos momentos, por la luz, que es heredada del expresionismo alemán. Pero, por otro lado, tiene un peso muy interesante a nivel moral o de parábola; es un cine que me atrajo desde muy chico , explicó.

Es un neorrealismo muy cercano al cine negro, aunque éste enseña la barrera económica que no se puede cruzar más que con el crimen, y el neorrealismo tiene esa misma presión de la gente que no puede cruzar esa barrera. También estudiamos muy cuidadosamente el cine previo al código de censura hasta 1932, 1933 en América , Agregó que se trata una cinta de cine clásico, pero más arriesgada, diferente y mucho más liberadora .

El cineasta aseveró que la escena de la mujer araña es una imagen que durante muchos años se le quedó grabada luego de que en alguna ocasión fue a Atotonilco el Alto, en los Altos de Jalisco, y vio uno de esos espectáculos con una mujer que decía Ay de mí, que me quedé así por desobedecer a mis padres , y quería insertarla algún día en una película.

“Para mí la película está muy en este rollo ripsteiniano o de Buñuel en México o de Gavaldón. No es casualidad que inmediatamente con la cineteca (de la UdeG) restauramos El Suavecito, que es cine negro mexicano”, recordó.

También dijo que la primera parte del diseño visual de El callejón... es líquido, agua , y una segunda es nieve, sobre el que se podría disertar mucho. La neta es que cuando yo era chiquito y llovía en Guadalajara, me gustaba tanto que me dormía junto a la ventana de la casa, oyéndola. Tenía un radio de onda corta y en la noche ponía la BBC y me sentaba junto a la ventana con una almohada y veía la lluvia y veía las gotas caer (...) Para mí la lluvia es totalmente cinematográfica, y para mí como mexicano la nieve me parece hermosísima .

Insistió en su recomendación de ver la película en blanco y negro. Añadió que en Estados Unidos se estrenó en ese formato sólo en cinco salas, y en los días siguientes subirá a 500. También se proyectará sin color en las cinetecas mexicanas y en Francia y España, porque es otro rollo en blanco y negro .

Sus proyectos en ciernes

Aseguró que el proyecto de filmar en México (como hicieron los otros dos mexicanos ganadores del Óscar, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón) todavía no tiene fecha precisa, y es un proyecto que tiene al menos 10 años a fuego lento en su cabeza.