Martes 25 de enero de 2022, p. 11

En los presuntos sucesos de acoso y hostigamiento sexual en los que se señala a Pedro Salmerón Sanginés, hay que ver las cosas con mucha objetividad y no hacer juicios sumarios, no a los linchamientos políticos a nadie, hay que presentar pruebas , indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa matutina, volvió a recomendar a que las compañeras mujeres: deben de acudir a presentar denuncia porque ya no hay represalias, no es el tiempo de las administraciones pasadas.

Así, llamó a no utilizar casos que ameritan ser tratados con mucha responsabilidad, con propósitos politiqueros, porque hay constancia de eso, no invento nada .

Una reportera le preguntó por una carpeta de investigación vigente –dijo–, por acoso sexual contra Félix Salgado Macedonio, y el presidente replicó: pues hay que pedirle a la fiscalía del estado (de Guerrero) que informe .