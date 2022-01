Ap

Martes 25 de enero de 2022

París. Cuando se cerró la puerta para Novak Djokovic en los torneos internacionales, aparece una ventana. Es posible que el serbio defienda su título en el Abierto de Francia bajo una nueva normativa de covid-19, inclusive si no está vacunado cuando inicie el Grand Slam en mayo.

El número uno del tenis masculino fue deportado de Australia y no pudo competir por no estar vacunado. Hace unos días todo apuntaba a que el astro serbio tampoco sería bienvenido en Roland Garros debido a la nueva normativa que prohíbe el ingreso de personas no vacunadas a estadios, restaurantes, bares y otros espacios públicos.