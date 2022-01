Surgió entonces un serio problema, el reclamo laboral justo de obtener una plaza de trabajo . La cuestión tuvo que ver, explicó De Tavira, con que el sindicalismo tiene ahogada presupuestalmente al Inbal, ya que un buen porcentaje de su presupuesto se destina al pago de los auxiliares y no de los sustantivos .

Dar una plaza formal a los actores, implicaba el riesgo de que éstos se sindicalizaran y se pusiera en riesgo la calidad artística de la agrupación, ya que se podría llegar a la situación de que a un actor, trabajara o no trabajara, no se le podía correr. Lamentablemente, aún no se encuentra la forma de cómo resolver ese problema , continúa De Tavira.

Como se quería evitar esa situación, se decidió que no hubiera un elenco estable .

La CNT pasó de ser una sólida estructura teatral, a convertirse en un programa, en un proyecto de encargos, con un presupuesto generalmente escaso, para la producción de obras, que se decidían por quienes encabezaban la Coordinación Nacional de Teatro, en turno .

Fue un periodo en el que estuvieron al frente de la coordinación de maestros como Germán Castillo y Alejandro Luna, quien intentó formar un elenco fijo, sin que fructificará la iniciativa. Otro titular de esa instancia fue Mario Espinosa, quien delegó la conducción de la CNT a Enrique Singer. Luego entraron a la coordinación Otto Minera e Ignacio Escárcega.

Otro episodio importante en la CNT, se produjo en 2003, cuando el maestro José Caballero fue designado director artístico estable de la agrupación . Él se propuso construir un repertorio a partir de planeaciones temáticas, como el Proyecto Shakespeare o el Proyecto

Mural: Tres Siglos de Teatro Mexicano, que integró 12 montajes, pero aún con actores contratados de manera temporal.

La CNT era un membrete en aquel entonces, sin que suene peyorativo, dice Caballero, lo que en su momento desató críticas por la forma de operar. Se batalló mucho para poder articular un repertorio. Se tuvo que trabajar con un presupuesto mínimo para la producción y tuvimos que hacer milagros para sacarlos adelante .

Actualmente, cuando se está redefiniendo el proyecto político de nación, la CNT tendría que vincularse urgentemente con distintos perfiles de espectadores, con proyectos que hablen a otros sectores o poblaciones del país, y desarrollar una mejor difusión .

Desvinculación

Otro momento que marcó la estructura de la CNT fue cuando en 2006 el maestro Luis de Tavira la desvinculó de la Coordinación Nacional de Teatro con el fin de darle una relativa autonomía administrativa y crear una agrupación artística similar a otras agrupaciones, como la Comédie-Francaise, en Francia; la Royal Shakespeare, en el Reino Unido, o la Deutsche Theater, en Alemania.

Me interesaba crear una estructura y proyecto artístico vivo, que se renovara en la estabilidad, conservando lo creado colectivamente como patrimonio cultural, destinado a la formación de espectadores de teatro . Eso se estableció administrativamente por medio del programa Estímulos a la Creación, del ahora extinto Fonca, a través de residencias artísticas y no de becas , comentó De Tavira.

En 2006, el investigador Rodolfo Obregón criticó esa última restructuración, ya que, reitera en charla con La Jornada, se estableció con una idea de mundo, de país y de hacer teatro que ya no corresponde con la realidad actual .

Para Obregón, la cuestión que sigue vigente es “¿qué entendemos por nación y por hacer teatro, cuando vivimos una diversidad lingüística y cultural, un mundo de relaciones globalizadas e identidades múltiples? Lo mismo pasa con la idea del teatro.

Hoy se reconoce y se desarrolla una multiplicidad de formas de hacer teatro. Considero que en ese sentido la CNT se encuentra desfasada desde hace mucho tiempo, pues no responde a esa multiplicidad de lenguajes artísticos , explicó Obregón.