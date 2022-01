Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 21 de enero de 2022, p. 29

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que en tres años se duplicó el número de adultos mayores que reciben la pensión universal en la capital, con casi el doble del apoyo económico que se otorgaba al inicio del sexenio.

En la entrega de tarjetas de bienestar a personas de 65 años en adelante, la mandataria señaló que parece un milagro que se logró sin aumentar impuestos o derechos y aplicando un plan de austeridad, pues antes ese mismo recurso se iba al bolsillo de unos cuantos.

Es algo que sólo existe en nuestro país, en ningún otro lugar del mundo, este apoyo que se les da a todos y a todas como pensión universal, independientemente de si trabajaron y tienen seguro, si tienen Issste o si trabajaron en la economía informal. Todos y todas lo reciben , apuntó.

En el Monumento a la Revolución, dijo que no sólo se trata de un reconocimiento a este sector de la población, sino que es un derecho constitucional que se otorga sin distinciones, pues no importa dónde se viva, qué labor hayan desempeñado o si tienen ingresos o no.