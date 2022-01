Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 20 de enero de 2022, p. a11

Madrid. El brasileño Robinho, ex delantero del Real Madrid y ex seleccionado nacional, recibió ayer la confirmación por parte del Tribunal Supremo italiano de su condena a nueve años de cárcel por una violación en grupo a una joven albanesa en 2013, en Milán. La sentencia, emitida cuando empezó el proceso en 2017, ya fue confirmada en diciembre de 2020 por el Tribunal de Apelación. La tercera instancia a la que recurre Robinho emitió el mismo resultado de culpabilidad contra el ex jugador. Los abogados del futbolista apelaron ante este Tribunal de Casación, última instancia judicial de Italia, pero la Corte no cambió la condena.