Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de enero de 2022, p. 7

El PAN y el PRI en el Senado consideraron que los nombramientos diplomáticos a ex gobernadores del tricolor, que el pasado lunes dio a conocer el Ejecutivo a través de la cancillería, tienen la intención de romper y dividir a la alianza opositora .

Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, en conferencia de prensa, aseveró que las designaciones en embajadas y consulados a ex mandatarios priístas –el consulado en Barcelona, España, a la ex gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, y la embajada en República Dominicana al ex gobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa– muestran que la intención del gobierno es hacer acuerdos con quienes eran sus adversarios para tratar de hacer una escisión en la alianza opositora .