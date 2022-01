Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de enero de 2022, p. 21

Zacatecas, Zac., El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) aprobó la entrega de más de 75 millones de pesos a los siete partidos políticos registrados ante el organismo estatal como parte de su presupuesto de 2022, año en que no habrá elecciones locales.

En sesión extraordinaria realizada la noche del viernes, los consejeros del IEEZ acordaron cómo se entregará el financiamiento público, que los mismos partidos, a través de sus diputados en el Congreso local. asignaron en la programación de gastos en diciembre pasado.

Se acordó que los recursos serán entregados a las dirigencias de cada instituto, dentro de los primeros 15 días de cada mes, excepto la ministración de enero, que será entregada antes de que concluya el mes .

El que más recursos recibirá durante 2022 es Morena, que en total obtendrá 22 millones 355 mil pesos. Le sigue el PRI, con 17 millones 288 mil pesos; luego el PAN, 9 millones 281 mil pesos; al PT se le entregarán 8 millones 247 mil pesos; a Nueva Alianza, 6 millones 525 mil pesos; al PRD, 6 millones 254 mil pesos y al PVEM, 5 millones 756 mil pesos.